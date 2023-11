L'amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani è stato intercettato a margine del pranzo Uefa che il Milan sta tenendo a Milano e in cui è presente insieme a Melero per il PSG mentre sono assenti sia Cardinale che Al Khelaifi (rimasto a Parigi). L'ad rossonero ha risposto brevemente alle domande dei cronisti presenti sia sul possibile ritorno di Ibrahimovic nel club sia sul rapporto con il patron di RedBird Capitals.



IBRA E CARDINALE - Tic Tac Ibra? Non so cosa voglia dire.. Incontro con Cardinale? Io lo vedo sempre Cardinale. Rapporto sempre forte con lui. Contento di lavorare ancora con Ibra? Certo, è un campione, per forza