Milan, Furlani congela Tare e aspetta segnali da D'Amico: strategia a rischio

Un matrimonio che, al momento, non s'ha da fare.La sensazione che cresce ora dopo ora è quella di un Milan che vorrebbe congelare la pista che porta all'ex direttore sportivo della Lazio in attesa di capire se si potranno aprire spiragli per altri candidati che oggi sono ancora legati contrattualmente ad altre società. Una strategia che porta con sé il rischio di perdere qualche treno importante per il futuro.

- La decisione di rinnegare la scelta, portata avanti nelle ultime due stagioni, di non affidarsi a un direttore sportivo è stata rinnegata dal Milan appena dopo il mercato di gennaio. Una scelta che è stata la diretta conseguenza sia delle difficoltà gestionali che dei tanti problemi avuti nel corso di una stagione che ha portato il club rossonero ad abdicare, con due mesi di anticipo, dalla lotta Champions League.Il Milan ha bisogno di un direttore sportivo di livello internazionale se vuole davvero iniziare un nuovo corso ambizioso. E il mercato italiano non offre così tante possibilità di questo tipo. Giorgio Furlani prende tempo perché punta alla migliore scelta possibile.