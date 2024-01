Milan, Furlani: 'Difensore, non facciamo tanto per fare. Schifo a Udine, Maignan non vuole che se ne parli'

Redazione CM

L'ad del Milan Giorgio Furlani ha parlato a Sky prima della partita contro il Bologna:



"Non dobbiamo dimenticarci gli eventi del fine settimana scorso che fanno schifo e sono vergognosi. Siamo sempre stati attenti a questi temi e anche oggi avremo delle iniziative: non vogliamo che si dimentichi e si passi a giocare e basta. Con le istituzioni e le altre squadre, con la Serie A vogliamo fare. Bisogna cambiare"



MAIGNAN - "Sta bene, vuole che si smetta di parlare e basta ma che si faccia qualcosa"



CLASSIFICA - "Il Milan guarda all'avversario di oggi che è forte e insidioso: siamo concentrati su noi stessi e a fare bene"



SINNER - "A nome del Milan gli faccio i complimenti per quello che ha fatto e gli faccio un grosso in bocca al lupo"



CONTRO IL RAZZISMO - "Al 16esimo per un breve attimo si fermerà la partita, ma non vi dico di più non voglio rovinare il momento e la sorpresa"



IBRA - "Zlatan è una persona molto curiosa, capace, intelligente. Sono stato sorpeso in maniera molto positiva, ho una relazione molto buona e fantastica con lui. Fortunato il Milan ad averlo e io a lavorare con lui"



DIFENSORE DAL MERCATO - "Stiamo facendo bene. I giocatori che stanno giocando in quel ruolo stanno facendo bene, anche Gabbia che è tornato. I nostri infortunati torneranno. Abbiamo un gruppo molto solido e non abbiamo urgenza di fare qualcosa tanto per fare. Zirkzee? Non ne abbiamo mai parlato, lo fate più voi giornalisti"