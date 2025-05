Milan, Furlani: "DS? Se inseriremo una nuova figura, sarà la persona giusta. Il mercato lo fa la società"

, amministratore delegato del Milan, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Bologna, valida per la 36a giornata di Serie A."Appena è arrivato ha vinto un trofeo e mercoledì può diventare il primo allenatore da Ancelotti a vincerne due nella stessa stagione. Ora siamo concentrati a finire al meglio la stagione, sta lavorando bene e massima fiducia in lui"."L'ultima che mi è stata fatta la domanda sul ds ho risposto che lo stavamo cercando e che il tema non era l'urgenza, ma trovare la persona giusta. Oggi rispondo allo stesso modo. Pensiamo a finire al meglio stagione. Se inseriremo una nuova figura sarà la persona giusta".

"In una stagione non c'è una cosa, ma tante cose che non sono andate. Non sono contento di come è andata la stagione, non andremo in Champions che è la casa del Milan. Il focus è tornarci il prima possibile"."Se stiamo già lavorando sul mercato anche senza il ds? Assolutamente. Il mercato inizia parecchi mesi prima, ci stiamo lavorando da parecchio. Il mercato lo fa la società, non siamo fermi".A DAZN.“Sergio appena arrivato a gennaio ha vinto un trofeo, adesso è nella posizione per essere il primo allenatore da Ancelotti a vincere un altro trofeo. È chiaro che è una cosa rilevante, ma valutiamo in generale come stanno andando le cose a Milanello, come sta lavorando, e abbiamo fiducia in lui”.

ARRIVA IL DS? - “In passato ho detto che stiamo valutando “se” prendere un direttore sportivo, e se lo prendiamo deve essere qualcuno che aggiunga valore e ci aiuti a fare meglio e crescere sportivamente. Sicuramente non è il focus adesso. Il focus è su chiedere bene la stagione e poi vedremo”.IDEE CHIARE SUL NOME? - “Continuo a dire che è un “se” lo prenderemo, non voglio parlare di nomi o identikit”.CAMBIERA' QUALCOSA SUL MERCATO SENZA CHAMPIONS? - “Quello che cambia è l’insoddisfazione di non essere in quella che storicamente è la casa del Milan, la Champions League. Mi focalizzerei sulla delusione sia del mio ruolo e sia dal punto di vista del tifoso di non andare in Champions League. Faremo un grande lavoro per tornarci il prima possibile”.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

I TIFOSI POSSONO STARE TRANQUILLI SU EVENTUALI CESSIONI? - “Non ci sarà un cambio di strategie dettato da urgenza data dal non essere in Champions League”.