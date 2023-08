Un vecchio maestro di calcio diceva chee realizzando una plusvalenza netta (e vera) da capogiro. Con la quale, peraltro, hanno largamente finanziato la campagna di rafforzamento che, leggendo anche le dichiarazioni di Leao, non è ancora finita. Gli 8 giocatori 8 che sono arrivati per una cifra intorno ai 130 milioni complessivi sono da valutare sul campo e soprattutto bisognerà capire come saranno funzionali al progetto-squadra.Dunque, come diciamo sempre, mentre la campagna acquisti va valutata a stagione inoltrata, le cessioni si possono valutare subito e da questo punto vista il nuovo management è partito bene. Certo, è stato ceduto uno dei giovani titolarissimi della rosa, ma ciò non toglie che sia stato venduto molto bene e che, sulla carta, sia già stato sostituito. Gli altri giocatori “partiti” sono statiper il quale non si è ritenuto opportuno soddisfare le ingenti richieste del Real eal Besiktas che, dopo un’annata così, era difficilmente difficile piazzare. I variin scadenza di contratto non fanno testo, come anche, non riscattato.. La lista dei possibili partenti è davvero molto nutrita e molto difficile da smaltire. Posto che fortunatamente non è alle viste la cessione di nessun altro “titolare”,. Naturalmente è impossibile pensare che vengano ceduti tutti, anche perché a quel punto la rosa sarebbe davvero troppo corta dal punto di vista numerico. Il comune denominatore di questo 11 in partenza è la penuria di veri pretendenti, soprattutto a quegli ingaggi. Proviamo a esaminare tutti i casi:: per età e ingaggio non ha grandi proposte, ma evidentemente per la nuova dirigenza non rappresenta più un punto di riferimento per i più giovani nello spogliatoio: ingaggio alto in rapporto alle presenze e alle prestazioni degli ultimi anni, l’unica strada percorribile è il prestito gratuito o la rescissione contrattuale: ingaggio altissimo e numerosi problemi fisici, difficilissimo farlo partire anche in prestito, pur non riscontrando il gradimento della nuova dirigenza: le numerose pretendenti sbandierate dalla stampa non hanno ancora chiuso, al Milan farebbe fatica anche a fare il vice del vice: ci sembra strano che sia finito sul mercato, sarebbe un peccato perderlo per la grande duttilità dimostrata, di sicuro era un punto fermo della gestione Maldini: cederlo senza realizzare una corposa minusvalenza sembra impossibile, quindi la strada migliore sarebbe prestarlo in Italia per provare a farlo esplodere: è chiaro che non piace a Pioli e non sa dove collocarlo tatticamente, anche nel suo caso è meglio prestarlo per non appesantire il bilancio con una rilevante “minus”: ci stupisce vedere il suo nome tra i possibili partenti perché negli anni è migliorato tantissimo e si può considerare il “12esimo” titolare grazie a una corsa unica nella rosa: è entrato (ingiustamente) nel mirino del tifosi, non è David Beckham ma in questi anni ha fatto anche buone cose, a nostro avviso sarebbe da tenere, ma probabilmente finirà in un giro di scambi: il primo da cedere per ingaggio pesante e totale inadeguatezza dimostrata, ma per gli stessi motivi è anche la cessione più complicata, potrebbe avere mercato nella “bassa” Premier: ha senso mandarlo di nuovo in prestito per continuare il suo percorso di crescita perché al Milan giocherebbe poco o niente