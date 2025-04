Milan, Allegri è la prima scelta: Tare e Furlani sono d'accordo sull'allenatore

Nella giornata di ieri c'è stato a Roma un importante incontro (LEGGI LA NOSTRA ANTICIPAZIONE ), attualmente grande favorito per diventare il nuovo direttore sportivo milanista. Un summit durato circa tre ore che non ha ancora portato a un'intesa sul contratto (Tare chiede un triennale mentre il Milan sarebbe più orientato su un accordo di due stagioni) per il quale serviranno nuovi summit., Giorgio Furlani vorrebbe valutare anche altri candidati ma la soluzione più semplice e rapida porta all'ex direttore sportivo della Lazio.

Dopo aver sbagliato tanto in questa stagioneSoprattutto sula scelta del nuovo allenatore che prenderà il posto di. Furlani ha ribadito anche a Tare di voler determinare anche in questa decisione e non solo dal punto di vista dell'accordo economico. Se effettivamente verrà nominato Tare nuovo ds del Milan, per la panchina rossonerache ha già guidato il Diavolo dall'estate 2010 a gennaio 2014. Il tecnico livornese è anche la prima scelta di Furlani e del patron di Red Bird Cardinale. Questo punto di convergenza tra tutte le parti porterà presto all'apertura di una vera e propria trattativa con l'ex Juventus.

Moncada resta e rilancia. Il dirigente francese tornerà nella sua comfort zone dell'area scouting con una vista sulla prima squadra. E la scelta di Tare sarebbe accolto con entusiasmo dall'attuale direttore dell'area tecnica: i due hanno un rapporto di grande fiducia e stima reciproca.