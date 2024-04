Milan, Furlani: 'Il prossimo sarà un mercato più leggero. Cardinale prenderà la decisione su Pioli'

Giorgio Furlani, ad del Milan, ha parlato così a Dazn: "Prima di tutto faccio i complimenti all'Inter, avremmo voluto essere noi in questa situazione.. Noi voglio parlare di emozioni, ci sono ancora cinque parite. Vogliamo tenerci il secondo posto e siamo concentrati sulle prossime partite. Noi facciamo la squadra per vincere, l'obiettivo è questo, lo è stato la scorsa estate e lo sarà anche quest'anno.. Noi investiamo solo sui giovani? Per me esistono giocatori bravi o meno bravi, non giocatori giovani o esperti. Cercheremo di fare una squadra più forte e competitiva".

"L'allenatore del Milan è Stefano Pioli, siamo concentrati sul finire bene la stagione. Come lavoriamo noi? Sulla parte sportiva le persone che riportano a Gerry Cardinale sono Moncada, Ibrahimovic e il sottoscritto.".