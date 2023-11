Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato ai cronisti presenti all'arrivo al pranzo UEFA con i dirigenti del Borussia Dortmund, in vista della partita di Champions League di questa sera: "Manca poco, partita importantissima. Sono convinto che avremo un uomo in più, il pubblico: parlano tutti del 'Muro Giallo', noi avremo il muro rossonero che è un'altra cosa".



L'IMPORTANZA DI ARRIVARE AGLI OTTAVI - "E' enorme l'importanza sportiva. Il Grande Milan si è fatto in Europa, è importantissimo".







SINNER - "C'è anche lui, non vedo l'ora di conoscerlo".



IBRAHIMOVIC - "Parliamo, parliamo. Vediamo".