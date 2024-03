Milan, Furlani: 'Io e Ibrahimovic lavoriamo in piena sintonia'

Redazione CM

Il Milan torna a giocare in UEFA Europa League e ospita a San Siro lo Slavia Praga nell'andata degli ottavi di finale. Prima della partita, l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani è intervenuto a Sky Sport: dal cammino della squadra di Stefano Pioli al rapporto con Zlatan Ibrahimovic fino alle indiscrezioni sulle possibili novità societarie, le sue dichiarazioni.



EUROPA LEAGUE - "E' un buon momento per noi, stiamo recuperando gli infortunati quindi con la squadra al completo possiamo competere in Italia e in Europa. Faremo del nostro meglio, a partire da stasera".



LE PAROLE DI CARDINALE - "Ero con lui a Londra. Invito tutti a vedere l'intervista in inglese: lui ha parlato di innovazione, di guardare avanti, di crescita, sono tutte cose belle. Noi lavoriamo per migliorarci".



LE VOCI SUI NUOVI SOCI - "Noi lavoriamo per portare risultati per il Milan. Sono tutte speculazioni, non c'è nulla di vero".



IBRAHIMOVIC - Io e Zlatan lavoriamo in un gruppo di lavoro. Lavoriamo in piena sintonia. Ibra porta tante competenze: è stato un campione in campo e lo sarà anche fuori dal campo. Sono fortunato a lavorare con lui".