, amministratore delegato del, ha parlato ai giornalisti presenti al raduno della squadra a Milanello, tra cuiper Calciomercato.com: "Inizia la stagione oggi. Gli obiettivi per noi sono quelli di sempre da quando sono qua, ovvero cinque anni: essere competitivi sia in Italia che in Europa. Ci focalizziamo tutti sul mercato, ma il lavoro è anche a livello organizzativo, a livello di infrastrutture. A livello di far crescere il Milan in varie maniere.Vi assicuro che siamo al lavoro in maniera molto soda. Qualcuno ha parlato di anno zero? Questo è l'anno 124, anno zero non è giusto. E' un'evoluzione che abbiamo iniziato cinque anni fa e continueremo, tutto questo per migliorare il club e ottenere risultati migliori".