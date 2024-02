Milan, Furlani non sarà a Rennes: la motivazione

Furlani non sarà a Rennes perché di rientro dal Medio Oriente dove si trovava insieme a Cardinale. Che a sua volta sta tornando negli USA per partecipare ad un convegno a Miami. Furlani tornerà in Middle East il 28 e il 29 febbraio per il convegno Investopia 2024.