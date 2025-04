Milan, Furlani: "Paratici? Non faccio nomi, vogliamo un ds che ci faccia vincere"

Ilaffronta la Fiorentina a San Siro nell'anticipo della 31esima giornata di Serie A. Per la squadra di Sergio Conceicao suona come un'ultima chiamata per tenere viva la corsa europea anche tramite il campionato e non solo attraverso la Coppa Italia, con la semifinale di ritorno contro l'Inter da giocare dopo l'1-1 dell'andata.A pochi minuti dal fischio d'inizio dell'incontro, l'amministratore delegato rossoneroè intervenuto a Sky Sport: le sue dichiarazioni.- "Tre giorni fa ho commentato su questa vicenda e ho detto non facciamo nomi, non è stata presa nessuna decisione sul se e sul nome del direttore sportivo. Oggi siamo in un punto simile a tre giorni fa: non c'è nessuna novità e nessuna scelta. Noi siamo focalizzati nel preparare la stagione, scegliere la persona giusta e i nomi giusti. Qualcuno che faccia bene al Milan".

- "L'identikit è che sia uno che ci faccia vincere. L'importante è scegliere la persona giusta più che focalizzarsi sui tempi".- "Direttore sportivo e allenatore italiani? L'importante è che sia la persona giusta, che sia competente e che ci faccia fare bene. Siamo nel contesto dell'Italia e del campionato italiano e di tutte le sue specificità: è una cosa che sarà valutata attentamente".- "E' presto per commentare su tutti questi dettagli, eviterei in questo momento".

Furlani ha poi parlato anche a DAZN

- "Sergio è il nostro allenatore, siamo focalizzati nel fare bene fino alla fine della stagione e fino a prova contraria è il nostro allenatore".- "Ho sempre detto che non avrei commentato notizie o presunte tali su possibili nomi non ancora ufficiali, però vi dico che la realtà delle cose è che siamo dove eravamo qualche giorno fa: non abbiamo ancora deciso il direttore sportivo, al di là delle tante voci che sono passate".

- "Sappiamo che siamo già ad aprile e quindi sarà importante iniziare a preparare la prossima stagione. Per noi è fondamentale prendere e scegliere la persona giusta".- "Vogliamo restare focalizzati sul campo, sulla partita: vogliamo finire bene, nella nostra testa c'è ancora la missione Champions League".