Milan, Furlani premia Pioli per le 100 vittorie e lo accosta a Sacchi. Il tecnico: 'Spero in altre 100'

Redazione CM

Il tecnico Stefano Pioli è stato premiato oggi pomeriggio a Milanello per le 100 vittorie ottenute da quando siede sulla panchina del Milan. All'allenatore ex Inter è stata consegnata da Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero, una medaglia per il traguardo speciale.



'SPERO IN ALTRE 100' - Durante la premiazione, Furlani ha sottolineato la prestigiosità del traguardo delle 100 vittorie in rossonero e ricordato l’ultimo dato statistico ottenuto da Pioli, le 220 presenze sulla panchina del Milan, eguagliando Arrigo Sacchi. Questa la risposta di Pioli, che ha ringraziato i propri calciatori e confermato: "Non ci accontentiamo, spero di fare altre 100 vittorie".