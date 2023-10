Traguardo importante per Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Oggi prima dell’allenamento pomeridiano, i dirigenti Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno consegnato al tecnico rossonero una medaglia per le duecento presenze in rossonero, raggiunte nella sfida contro il Paris Saint Germain.



IL DIALOGO TRA FURLANI E PIOLI - Ecco un estratto del discorso dell'amministratore delegato e dell'allenatore, fatto davanti a tutto lo staff e alla squadra: "Le duecento presenze sono solo una piccola vittoria, il prossimo mini traguardo arriverà all’incirca a febbraio quando supererai le 220 panchine di Sacchi ma soprattutto il grande traguardo sarà a maggio quando speriamo tutti di festeggiare”. La risposta: “Non avrei potuto raggiungere questo traguardo senza il supporto del Club e senza le vostre qualità morali, professionali e tecniche”