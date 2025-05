Milan, Furlani proverà a trattare con l’Atalanta per D’Amico: Tare opzione last minute

La telenovela legata al nuovo direttore sportivo non ha ancora un finale scritto.mantiene vivi i contatti con i vari candidati ma non ha ancora piazzato l’affondo finale. E mentre(destinato al Tottenham dopo il 21 luglio): “Per noi è una figura fondamentale, al di là degli interessi presunti che possono esserci. È il nostro direttore sportivo e avrà il compito l’anno prossimo di creare un’Atalanta competitiva". Il dirigente abruzzese resta l’opzione numero uno del Milan ma il contratto fino al 2027, con opzione a favore della società per un’altra stagione, gioca a favore dell’Atalanta.dei nerazzurri.

- Al di la di qualsiasi considerazione sulle tempistiche lunghe, sicuramente ben oltre la fine del campionato prevista per il 25 maggio, il Milan