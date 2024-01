Milan, Furlani: 'Razzismo contro Maignan? E' veramente uno schifo, faremo qualcosa domani' VIDEO

Emanuele Tramacere, inviato in Lega

L'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani, appena prima dell'assemblea in Lega Calcio, ha fornito alcune dichiarazioni, alla stampa presente tra cui Calciomercato.com, sul caso che ha coinvolto Mike Maignan a Udine



SINNER – “Molto bravo… D’altronde è milanista”.



MAIGNAN – "E’ veramente uno schifo quello che succede negli stadi, nelle società. Noi faremo qualcosa domani. Non è giusto nemmeno che arriviamo a domenica è una roba seria, bisogna lavorare e fare, non solo parlare”.



L'EPISODIO - Durante la sfida, valida per la 21ª giornata di Serie A, tra Udinese e Milan, il portiere rossonero Mike Maignan, dopo aver ricevuto i primi insulti razzisti da parte di un gruppo di tifosi friulani, si è avvicinato al direttore di gara Fabio Maresca per segnalare il suo totale e completo disappunto, oltre alla sua volontà di non voler continuare a disputare la partita. L’arbitro ha prima ordinato l'annuncio per dissuadere i sostenitori friulani a proseguire, ma, in seguito a nuovi insulti di stampo razzista, è arrivata la decisione di Maignan di abbandonare il campo, spingendo Maresca a fermare la partita. Il portiere ha fatto poi ritorno sul rettangolo verde di gioco, insieme al resto della squadra che, per la cronaca, ha trionfato per 3-2 sull’Udinese.