Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha analizzato così la sfida contro il Cagliari a Sky Sport.



DECRETO CRESCITA - “Male, decisione triste per il calcio italiano. Ci rende poveri e più deboli. Il calcio italiano dovrebbe essere un settore per l’economia, ma ci troviamo di fronte a leggi che ci impediscono di tornare a essere leader. Ringrazio Abodi, lui capisce di calcio come settore. Si discuterà più ampiamente in un tavolo tutti assieme, perché la decisione non è andata nel senso giusto. Tutta la Serie A viene coinvolta dal 1° gennaio da questa scelta”.



POSIZIONE SU PIOLI – “Purtroppo, Salerno non è andata come speravamo. Siamo tutti uniti e compatti, oggi si volta pagina. Si mette sempre in discussione il mister, ma non è giusto. Lavoriamo per fargli avere una rosa completa, purtroppo abbiamo avuto i problemi che tutti conoscono, ma stiamo lavorando per risolverli”.



MERCATO – “Noi dovremo tenere in considerazione la nuova realtà dal 1° gennaio, mi sembra che siamo stati relativamente attivi in estate, ma se ci saranno occasioni, le sfrutteremo".



IDEE ALTERNATIVE - "Tutti noi abbiamo parlato di esigenza di regolamentazioni attorno al calcio che ci renda competitivi a livello europeo. Dai ricavi sulle scommesse, ai contratti, alla gestione del problema sulle infrastrutture sportive. Purtroppo, l’unica cosa successa è l’aver cambiato una legge”.