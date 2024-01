Milan, Furlani: 'Siamo delusi, due episodi negativi ci hanno penalizzati'

Redaione CM

L'ad del Milan Giorgio Furlani è intervenuto a Sky dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l'Atalanta:



"Dispiace molto perché volevamo rimanere in corsa in tutte le competizioni possibili, anche in Serie A crediamo di poter fare meglio, questa sera ci sono stati episodi negativi che purtroppo ci hanno penalizzato, ma non va tutto male e rimaniamo focalizzati sul presente con lucidità e voglia di fare bene".



MERCATO - "Il mercato è da 10 giorni che è aperto, abbiamo appena fatto due difensori con Gabbia che è tornato e Terracciano, noi poi siamo sempre pronti a cogliere altre opportunità. Se ci saranno opportunità le coglieremo".