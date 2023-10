Giorgio Furlani, ad rossonero, ha parlato così a DAZN prima del match contro la Juventus: "Sono sempre stato un grande milanista. Ci aspettano partite importanti, anche se per noi sono sempre importanti. Ringrazio sempre i tifosi del Milan".



SU TONALI - "Tutti i milanisti gli vogliono bene, dispiace leggere certe cose. Aspettiamo di vedere cosa succederà. Sembra essere un fenomeno diffuso, come calcio italiano dobbiamo pensara fare qualcosa".



SUL CALCIO ITALIANO - "Abbiamo recuperato qualche posizione, abbiamo lavorato bene come settore. Abbiamo un bel campionato, con quattro campioni d'Italia diversi negli ultimi quattro anni. Dobbiamo continuare tutti a lavorare per continuare a portare gente allo stadio e davanti alla tv".