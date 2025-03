Milan, Furlani: "Stagione insufficiente, chiudiamola con onore. Consideriamo un direttore sportivo, nessun caso con Ibrahimovic"

Giorgio, ha parlato a Dazn prima della partita di Serie A contro la Lazio: "A inizio stagione le aspettative erano alte, le premesse c'erano ma non abbiamo fatto quello che volevamo fare ad oggi. La pagella è insufficiente, nonostante la vittoria della Supercoppa. Dobbiamo chiudere la stagione con onore, a partire da stasera"- "Quando le prestazioni e i risultati sono così al di sotto delle aspettative, non c'è un colpevole solo. Siamo tutti colpevoli, anche io che sono l'amministratore delegato mi metto nel calderone. Giusto che i tifosi siano delusi, dobbiamo provare a fare bene da qui alla fine"

- "Dobbiamo migliorare di tanto i nostri risultati sportivi. In questo momento non abbiamo preso decisioni sulla figura del direttore sportivo, se ci sono figure che possiamo portare nel club che ci aiuteranno a raggiungere i risultati che vogliamo ottenere le consideriamo. In questo momento non è stata presa nessuna decisione su questo profilo"- "Siamo tutti delusi delle prestazioni, però siamo anche uniti: solo con l'unità riusciamo a uscire da questa situazione non bella. Non c'è un caso Furlani-Ibrahimovic, non c'è un caso sull'allenatore o di una sua sostituzione... Adesso siamo focalizzati tutti per lavorare duro, essere duri e chiudere al meglio la stagione"