Giorgio Furlani, ad del Milan, è intervenuto a Sky Sport in vista della partita contro il Newcastle in Champions League: "E' una finale, bisogna vincerla. E' molto semplice. Sensazioni? I ragazzi sono concentrati, veniamo per giocarcela. Speriamo bene. Il ritorno di Leao? E' un grande campione, averlo ci aiuta molto. Ibrahimovic? Meno male che è tornato. Porterà un sacco di cose, è un vincente. Sono contento che lavoreremo insieme".