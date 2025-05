Milan, Furlani svela la vera linea sul direttore sportivo: retroscena e cosa cambia ora

. Approfittando dello spazio su DAZN e Sky prima della gara vinta contro il Bologna, il CEO rossonero ha confermato una linea societaria che raccontiamo da tempo sul nostro sito:Ecco spiegato il motivo dei diversi colloqui con i candidati che hanno portato a una fase ancora interlocutoria.- Una dichiarazione nello specifico di Furlani ha aperto il dibattito sia tra i tifosi rossoneri che tra gli addetti ai lavori: “Il mercato non inizia il 1° giugno ma parecchi mesi prima e ci stiamo già lavorando anche senza direttore sportivo: il mercato lo fa la società, gli attori possono cambiare. Di sicuro non siamo fermi"., allargando il suo peso ben oltre l’aspetto economico di ogni operazione che è stata già programmata.

- Due anni fa il Milan era in semifinale di Champions League, mentre ora è nono in classifica in Serie A. Questa è la fotografia, nuda e cruda, degli errori commessi nelle ultime due stagioni e che devono portare a un cambiamento strutturale.Da Pasqua siamo arrivati al termine della stagione,Con il dubbio, lecito, che sia una scelta davvero condivisa da tutti internamente.

