Milan Futuro, 180' con la Spal per salvare un progetto da 12 milioni di euro: da Ibrahimovic a Kirovski, tutti in discussione

Dentro o fuori. 180 minuti in cui ci si gioca tutto, senza possibilità: al Milan c'è in ballo un progetto costato più di 12 milioni. E che ha visto altri investimenti importanti a gennaio per cercare una miracolosa salvezza. In realtà tanto miracolosa non doveva essere considerando i talenti del settore giovanile di cui può disporre la formazione ma alcuni errori organizzativi e quello di Bonera allenatore hanno condizionato il rendimento iniziale del Milan Futuro. Daniele è un tecnico giovane che si farà, i rossoneri avevano bisogno di continuare il percorso con Ignazio Abate. Ora contro la Spal c’è da salvare la categoria.

Il pareggio contro laall'ultima giornata ha messo alle strette il, che dovrà avere la meglio nelMassimo, dal suo arrivo, ha fatto tanto e bene in termini di crescita della squadra. Stasera si affida soprattutto a Ettore, bestia nera della Spal con tre goal segnati in questa stagione, e Gabriele, tre goal consecutivi nelle ultime tre giornate. Per quanto riguarda i Play Out i, o le 12 presenze qualora il calciatore sia stato tesserato dalla Società di Serie A solo a partire dal 1° gennaio 2025". Mentre potranno essere sempre utilizzati nelle eventuali gare di playoff o playout quei calciatori che non abbiano raggiunto le predette presenze minime, a condizione che gli stessinel corso della stagione sportiva".

