. Difficile, stanti le condizioni attuali, pensare infatti a una conferma del tecnico. Al suo arrivo a ottobre, la richiesta della società non era a tutti i costi la Champions League, anche se ora l'Europa che conta appare l'unico reale salvagente per Pioli. L'obiettivo era salvare una stagione che fin lì aveva portato quattro sconfitte in sette partite.La missione, però, non è fin qui riuscita. Il suo Milan è apparso troppo discontinuo nei risultati e nel gioco. La squadra non ha mai brillato per qualità, mentre la classifica ha vissuto troppi alti e bassi. Percorso a singhiozzo fino a Natale, culminato con l'umiliante 5-0 di Bergamo, a cui ha fatto seguito un gennaio senza sconfitte che - grazie anche a Ibra - aveva dato l'illusione di una rinascita.I dieci punti che separano oggi il Milan dalla zona Champions sono la certificazione della stagione mediocre e deludente dei rossoneri. L'Atalanta non rallenta, la Roma è in crisi ma sulla carta più forte.. Boban lo sa e inizia a studiare il futuro: salvo colpi di scena, il futuro non sarà con Pioli. L'obiettivo è un big, con l'idea Rangnick sempre viva.