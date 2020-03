Rebus Donnarumma a casa Milan. E' in bilico il futuro del portiere rossonero, tra rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 e cessione all'estero con il PSG sempre interessato. In tal caso il Milan spera di incassare almeno 30-35 milioni di euro.



Sempre secondo il Corriere dello Sport, il fondo Elliott è deciso ad abbassare il tetto massimo degli stipendi dei calciatori a 2,5 milioni di euro netti all'anno. Di conseguenza, oltre a Donnarumma, non dovrebbero far più parte della rosa i vari Ibrahimovic, Biglia e Romagnoli.