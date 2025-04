Milan Futuro ai playout: perché Camarda e Jimenez non li possono giocare

Getty Images

Un rischio concreto divenuto.- terzultimo - a quota 34 punti,. Uno scenario apocalittico per il progetto della società rossonera che deve provare in ogni modo a centrare la salvezza per mantenere la categoria, passando dai playout.. Il regolamento, infatti, afferma che,nelle gare di playout (così come per i playoff), i calciatori. Per Camarda, siamo a 18 presenze in distinta, mentre Jimenez è rimasto fermo a 15 (visto il suo grande impiego in Serie A). Entrambi, ormai, fanno parte delle rotazioni della Prima Squadra, il che spiega l’utilizzo col contagocce nel Milan Futuro. Discorso diverso per Bartesaghi che è arrivato a quota 25 e ha raggiunto il numero minimo di presenze. Ricordiamo che l'Under 23 rossonera sfiderà la SPAL ai playout.

Gli incroci opporranno le penultime alle quintultime e le terzultime con le quartultime in match andata e ritorno.. In caso di parità dopo la doppia partita, rimane in Serie C il club che ha ottenuto il miglior piazzamento nella stagione regolare. Tuttavia,. Lo stesso vale per le distanze tra quartultima e terzultima: se superiore agli 8 punti la terzultima retrocede direttamente.