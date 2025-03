Milan Futuro, altro pareggio e altra rimonta subita: è 1-1 col Pontedera, playout sempre più vicini

12 minuti fa



Continua il momento no del Milan. Se la prima squadra sta vivendo una stagione storta, altrettanto lo è quella del Milan Futuro, la prima da quando la seconda squadra rossonera è stata creata. Con il Pontedera nella gara odierna è arrivato un altro pareggio per 1-1. I rossoneri hanno subito l’ennesima rimonta dopo essere passati al 73esimo con la prima rete di Camporese. Il pareggio è arrivato 10’ con Corona e anche grazie a un errore del portiere Raveyre.



Per la squadra di Oddo – che ha rimpiazzato Bonera – si tratta del secondo punto nelle ultime 5 gare. Il Milan Futuro, terzultimo, ristagna a 24 punti in classifica nel Girone B di Serie C a +1 sul Legnago e sul Sestri Levante che ha però una gara da recuperare. La salvezza automatica dista 10 punti quando mancano 6 giornate mentre l’opzione playout è ormai quasi una certezza per la squadra rossonera.