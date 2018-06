Milan e Genoa presto parleranno di Andrea Bertolacci. Come riporta Premium Sport, il giocatore, che ha giocato la sua ultima stagione in prestito al Grifone, vuole conoscere il suo futuro prima dell’inizio del ritiro, manifestando la sua volontà di tornare in Liguria. Al momento il Genoa vuole il rinnovo del prestito dai rossoneri.