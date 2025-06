Milan Futuro, Bozzolan verso la Serie B: la situazione

Getty Images

La Reggiana, squadra che disputerà il campionato di Serie B nel corso della prossima annata, è pronta a rinforzare la corsia mancina difensiva con l'acquisto di un giovane proveniente dal settore giovanile rossonero.Infatti, come riportato da Sky Sport,Il classe 2004, nell’ultima stagione, ha disputato 32 gare con il Milan Futuro, club che è stato retrocesso in Serie D dopo i play out persi contro la SPAL, e ora potrebbe spiccare il volo verso la serie cadetta.

Cadetteria che, già lo scorso anno, aveva avvicinato l'entourage del giocatore: Brescia e Bari si erano informati sulla situazione di Bozzolan nel gennaio del 2024.