Milan Futuro, Camarda non basta: ora sarebbe in serie D. Tutti i numeri del disastro (anche) economico

Quello ottenuto dalieri pomeriggio al Chinetti di Solbiate Arno contro il Perugia è il primo punto nelle ultime 5 partite. Pensare di salvarsi con questa marcia sembra un mero esercizio di fantasia ma Massimo Oddo ci crede e spera di trasferire tutta la sua grinta anche a una squadra che non ha fatto passi in avanti in termini di esperienza e determinazione. Contro il Grifone serviva vincere per allontanare uno scenario che si è puntualmente materializzato:

Il Milan ha accolto le preghiere di Massimo Oddo e di gran parte della tifoseria concedendoalla formazione Futuro considerando l'importanza della partita e del momento in generale.Ieri contro il Perugia la sua partita è durata 63 minuti senza grandi sussulti anche per merito di una disposizione difensiva ad hoc della formazione ospite. E pensare che il suo sostituto, l'esperto Andrea Magrassi, ha fatto anche molto peggio cestinando la più grande occasione da gol rossonera.

- Se dal punto di vista tecnico qualche segnale positivo è comunque arrivato (valorizzazione di Jimenez e Zeroli). L'investimento fatto dal club è stato di quelli importanti,e a fine stagionea prescindere da quello che sarà l'esito definitivo della stagione. Nel mercato di gennaioha tentato il tutto per tutto con l'obiettivo di inserire giocatori di grande esperienza per arrivare alla salvezza (sconfessando la missione iniziale) e questo si è tradotto anche nell'inserimento di contratti lunghi e molto onerosi come quelli di. Contratti che rimarrebbero sul groppone del club rossonero anche in caso di retrocessione tra i dilettanti. Un motivo in più per tentare quella che ha tutti i crismi dell'impresa.