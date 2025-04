Milan Futuro, ecco perché i playout sono quasi certi. Ma c'è una speranza salvezza diretta

L'Under 23 del Milan guidata da Massimo Oddo ora si trova davvero a un passo – salendo a quota 33 punti dopo la vittoria con la Ternana e in concomitanza con il pareggio del Campobasso– dalla disputa sicura dei playout.



PLAYOUT QUASI CERTI - A due partite dal termine del campionato, l'Ascoli sestultimo è a quota 39, distante 6 punti, ma avanti per gli scontri diretti, mentre il Campobasso è salvo a 40. L'unica chance per i rossoneri per la salvezza diretta consiste nell'esclusione della Lucchese dal campionato, per il mancato pagamento degli stipendi e l'istanza di fallimento, e nell'avere più di 8 punti di vantaggio sulla penultima, di modo che i playout non si disputerebbero (al momento il Legnago Salus è a -8, a quota 25). I rossoneri sono attualmente quartultimi a due giornata dal termine: in questo momento si giocherebbero i play out contro la SPAL,