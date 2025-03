Milan Futuro, esordio shock per Oddo: in 11 contro 10 perde in rimonta contro l'ultima, ora è a 2 punti dalla Serie D

Una stagione iniziata male, se non malissimo, e che rischia di chiudersi con laIlè riuscito nell’impresa dil 17’. Con questo successo la formazione veneta aggancia i rossoneriultimo e quindi dalla retrocessione diretta tra i dilettanti.- Massimoè tornato a casa per dare una mano al club in una situazione di classifica drammatica. Al suo esordio sulla panchina prova a cambiare le carte inserendoe provando a ridare fiducia allin mediana con la fantasia di Sia e l’esperienza di Brancamandando alle ortiche la bellissima realizzazione di Omoregbe e la superiorità numerica per il rosso diretto di Leoncini. La frittata era già pronta e viene servita a tavola nei minuti finali della ripresa quandoper una vittoria insperata.

- La situazione attuale del Milan Futuro è la somma diDalla scelta, errata, di affidare la panchina ae non Abate passando per la gestione di due talenti comeSenza dimenticare diverse scelte confuse sul mercato che hanno finito per sconfessare il progetto iniziale., al suo primo esame italiano, ha mostrato delle lacune evidenti.Poi, a fine stagione, sarà il momento di analizzare tutte le responsabilità di una stagione che poteva e doveva essere molto diversa.