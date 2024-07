Getty Images

Milan Futuro: in arrivo Minotti

Daniele Longo

4 ore fa



Il Milan futuro è già al lavoro per preparare la prossima stagione di serie C agli ordini di Daniele Bonera. Tante trattative aperte sul mercato con una in particolare vicina alla definizione: dalla Giana Erminio è in arrivo Gabriele Minotti, difensore centrale classe 2003 protagonista di due gol

in trentasette nell’ultima stagione.