La rivoluzione dirigenziale al Milan rimette in dubbio il futuro di alcuni calciatori chiave. Secondo la Gazzetta dello Sport, si tratta di Ibrahimovic, Donnarumma e Rebic.



Raiola non si è visto a Casa Milan, né risultano appuntamenti in agenda e, come è noto, la questione andrà affrontata quanto prima se il Diavolo non vuole correre il rischio di perdere il portiere a parametro zero fra un anno. Raiola non si è visto, però ha parlato pochi giorni fa e ha fatto capire chiaramente una cosa: conterà (e parecchio) anche il progetto rossonero, ovvero lo scenario che il Milan può offrire a Gigio. Il discorso di base quindi è lo stesso di Ibra: con una parte importante di dirigenza in uscita, quali potrebbero essere le regole di ingaggio una volta seduti al tavolo della trattativa? Infine, Rebic. Il prestito scadrà nel 2021, ma senza diritto di riscatto il prezzo continuerà a salire e occorrerebbe magari iniziare a riparlarne in tempi brevi con l’Eintracht. La domanda è la solita: chi sarebbe deputato a farlo?