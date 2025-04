Milan Futuro in Serie D? Cosa succede con i contratti dei giocatori

L'imperativo è chiaro: salvare il futuro. Anzi, ile il suo progetto da 12 milioni di euro. I giovani rossoneri hanno mostrato grandi segnali di crescita nella determinazione e malizia che vanno messi in campo contro avversari certamente più esperti. Con Massimo Oddo la squadra è in netta crescita ma il processo è iniziato con colpevole ritardo avendo insistito su principi, gestionali e tecnici, che non stavano portando i risultati. Risultato? Play-out con il fattore campo a sfavore, e quindi un solo risultato utile su tre, contro la Spal nonostante lo sforzo profuso negli ultimi due mesi. Nella regular season

- La partita pareggiata contro una Vis Pesaro scesa in campo al Chinetti con le riserve ha avuto una sola notizia positiva:La delusione del campo si mischia con la soddisfazione di aver preparato questi tre ragazzi per la Prima Squadra oltre agli esordi in serie A di Omoregbe e Liberali oltre a un Zeroli ceduto in prestito a Monza dove ha trovato minuti e dimostrato di valere la categoria.L'intima convinzione di potercela fare esiste eccome ma in caso di serie D per il Milan Futuro esiste il rischio di un bagno di sangue ( in attesa degli eventuali ripescaggi).. Ecco un motivo in più per dare tutto nelle ultime due recite della prima stagione tra i pro del Milan Futuro.

