Milan, futuro in sospeso per Moncada: ecco cosa può succedere

Tra tanti dubbi che aleggiano sulla composizione del nuovo Milan una certezza esiste: Geoffrey Moncada resterà in rossonero anche nella prossima stagione forte di un contratto in scadenza nel 2026. Giorgio Furlani ha ribadito la fiducia nell'ex Monaco a Gerry Cardinale nel summit newyorkese delle scorse settimane: la rivoluzione toccherà l'ex Monaco solo a livello di ruolo operativo, in attesa di definire la scelta del prossimo direttore sportivo per la quale i tempi si sono dilatati notevolmente dopo la chiusura della trattativa che doveva portare in rossonero Fabio Paratici.

RITORNO ALL'ANTICO - Geoffrey Moncada nelle ultime due stagioni si è messo al servizio del Milan con un ruolo che era a metà tra quello di direttore sportivo e direttore tecnico. Si è preso la responsabilità di molte scelte vincenti come quelle di Christian Pulisic e Tijjani Reijnders e altre decisamente meno. In questo momento della sua giovane carriera, Moncada sembra muoversi meglio come osservatore rispetto alle responsabilità di un ruolo più manageriale. Ecco perché si va verso un ritorno all'antico con la direzione dell'area scouting, ruolo già ricoperto dal 2010 al 2023. Un ruolo che aveva continuato a svolgere, con i suoi 8/9 scout, dividendosi con le priorità legate alla direzione dell'area tecnica della prima squadra.