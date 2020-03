Portato al Milan da Maldini, Theo Hernandez è la vera nota lieta di questa stagione in casa rossonera. Per trasferirsi a Milano dal Real Madrid, il mancino francese si è decurtato lo stipendio del 20%, ma ora, come scrive la Gazzetta dello Sport, il probabile addio di Maldini (suo punto di riferimento) abbinato alle offerte di altri club potrebbero generare turbolenze. Il Milan deve blindarlo.