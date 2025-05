Milan Futuro, Kirovski verso l’addio: cosa dice il regolamento per la Serie D e le due ipotesi per la prossima stagione

AC Milan via Getty Images

Cosa succede adesso? Grazie al nuovo regolamento può dare continuità al neonato progetto sportivo senza perdere il titolo. Dalla stagione 2024-2025, la FIGC ha introdotto una nuova norma riguardante le cosiddette squadre “B” (le seconde squadre dei club di Serie A):. In passato, infatti, una seconda squadra retrocessa avrebbe dovuto avviare una nuova iscrizione o sperare in un ripescaggio, ma oggi il regolamento è cambiato: la retrocessione in Serie D non comporta la cancellazione.

Ora il Milan ha davanti due strade:. Proseguirà il lavoro di sviluppo dei giovani talenti, molti dei quali già visti anche con l’ex Stefano Pioli in Serie A: profili come Bartesaghi, Jimenez e il baby fenomeno Camarda.. C’è una speranza, poco da Milan, legata al ripescaggio, ovvero la seconda via che si può percorrere. Le squadre Under 23 sono ben posizionate nella graduatoria e per il club rossonero esistono delle possibilità concrete. Prima del neonato progetto rossonero, c’è comunque quello dell’Inter che presenterà la domanda d’iscrizione al prossimo campionato di serie C della propria seconda squadra.