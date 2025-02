Milan Futuro, la FIGC non dà l'ok per Alberto Bollini: Bonera resta in bilico, cosa può succedere

La pesante sconfitta per 0-2 di sabato scorso, nello scontro diretto della 26esima giornata del girone B del campionato di Serie C contro la Lucchese, ha messo, che non gode più della fiducia totale da parte della dirigenza rossonera.attuale allenatore della Nazionale italiana Under 2019 (con cui ha conquistato un Europeo nell'estate 2023), un profilo ritenuto adatto in quanto abituato a lavorare coi giovani.Come abbiamo raccontato su calciomercato.com, fondamentale era l'ok da parte della FIGC, visto che tra un mese la nostra Under 19 affronterà la Fase Elite di qualificazione ai prossimi Europei, in un girone piuttosto complicato in cui ci sono due avversari di grande caratura come la Spagna campionessa in carica e la Francia. Impegni che saranno disputati nel nostro Paese e che assumono una grande rilevanza per mantenere la continuità di risultati delle nostre selezioni giovanili negli ultimi anni. Secondo quanto raccolto da Matteo Moretto,In attesa di nuove evoluzioni, per la guida di Milan Futuro – atteso nel prossimo weekend dalla trasferta sul campo della lanciatissima Pianese (vincente a Sestri Levante ieri) –attuale allenatore della Primavera rossonera, reduce dal convincente successo in campionato sul campo della Juventus (3-0).