Milan Futuro, la strana parabola di Camarda, Liberali e Zeroli. E adesso che succede?

pronta ad affrontare la nuova avventura nel calcio professionistico e nel campionato di Serie C. Tre dei migliori talenti espressi dal settore giovanile rossonero, due dei quali protagonisti della cavalcata nell'edizione 2023/2024 in Uefa Youth League, fino alla finale di Nyon. Guidati in panchina da Ignazio Abate, che di quella promettente Primavera era un punto di riferimento assolutamente fondamentale.e tutto ciò che ne consegue.Tra le molte domande senza risposta ci sono anche quelle che riguardano, che anche con le nazionali azzurre si erano messi in evidenza, contribuendo ai risultati della nostra Under 17 (campione d'Europa nel 2024) e dell'Under 19 che, dopo l'Europeo del 2023, ha centrato lo scorso anno il pass per il Mondiale Under 20.che coi ragazzi all'epoca allenati da Bonera – mossa che ha finito per negargli le 25 presenze minime per poi partecipare al playout –, forse schiacciato dalle troppe pressioni per il buon pre-campionato estivo con la prima e in difficoltà di fronte alla fisicità del calcio dei grandi,Errori nella scelta delle persone a cui affidare un investimento superiore ai 12 milioni di euro, cifra enorme per la realtà della Serie C, e che porta il nome pesante del Milan sulle spalle. Errori che hanno finito per ricadere pure su tre giocatori di sicuro talento che hanno sostanzialmente perso un anno importante per il loro sviluppo.Se di futuro quest'anno se n'è visto poco, le prospettive preoccupano ancora di più. In attesa di conoscere la pianificazione della prossima stagione, di capire se effettivamente il Milan ripartirà dalla Serie D o se se esistano i margini per una riammissione in C,L'anno appena andato in archivio è stato a modo suo formativo e l'esperienza al fianco dei calciatori della prima squadra gli ha permesso di acquisire conoscenze preziose. MaDiscorso simile perche aha assistito da gennaio alla lenta discesa verso la Serie B collezionando(di cui 2 da titolare) ma che a giugno farà ritorno al Milan. Un Milan che rischia concretamente di non qualificarsi a nessuna competizione europea e di dover giocare solo in campionatoImprobabile è rivederlo con Milan Futuro, qualunque sia la categoria, dopo aver assaggiato la Serie A. Se non dovesse rientrare nei piani del nuovo allenatore rossonero, un'altra cessione a titolo temporaneo in una squadra che gli garantisca minutaggio può essere la soluzione più percorribile.Infine, si arriva al rebus legato aIl trequartista classe 2007 ha saputo assorbire la delusione del graduale scivolamento dalla prima squadra al ritorno in. Si è preso l'Under 19 sulle spalle,Una volta archiviata questa stagione, sarà però tempo di riflettere attentamente sul proprio futuro.un segnale che si può leggere in più modi, nell'ottica di discutere un nuovo contratto a lungo termine col Milan o di proseguire altrove il proprio percorso di crescita.Francesco Camarda, Mattia Liberali e Kevin Zeroli: emblemi ieri del progetto di Milan Futuro, oggi personaggi in cerca di autore e di una reale opportunità per dimostrare quanto valgono. In rossonero o da un'altra parte? Al mercato e alle prossime settimane la risposta a queste domande.