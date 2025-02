Milan Futuro-Lucchese: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Milan Futuro - Lucchese in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

La vittoria ottenuta in casa della SPAL ha ridato morale al, impegnato contro lanell'incrocio di bassa classifica valido per la ventiseiesima giornata del Girone B di Serie C.La squadra di Bonera insegue i toscani (22 e 23 punti), sconfitti dalla Pianese e oggi ai Playout alla pari della compagine B del Diavolo: un successo, per entrambe, vorrebbe dire ridurre sensibilmente le distanze dalla zona salvezza.Data, orario, formazioni, canale tv e copertura streaming di Milan Futuro-Lucchese sono info presenti in questa pagina.Milan Futuro-Lucchese sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 251).

Milan Futuro-Lucchese, sia su NOW che Sky Go, potrete seguirla anche in diretta streaming.