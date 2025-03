Milan Futuro, Oddo difende Camarda: "Ha 16 anni, non è che scende in Serie C e sposta gli equilibri"

Getty Images

Ilè in una situazione di classifica estremamente complicata. Con la sconfitta della squadra disul campo dell'Arezzo nella giornata di sabato e il successo del Sestri Levante sul Pescara domenica, la seconda squadra rossonera è ultima nel Girone B della Serie C 2024/25, a pari punti con lo Legnago Salus ma sotto per lo scontro diretto.Tante critiche nei confronti del Milan e non viene risparmiato neanche il baby prodigioin campionato a cui si aggiungono altrettante reti in 2 partite di Coppa Serie C.

- Al termine della partita con l'Arezzo, l'allenatore del Milan Futuro ha parlato partendo dalla contestatissima espulsione rimediata nel finale di gara: "Non ho capito l'espulsione, non lo so. A noi allenatori piacerebbe avere un rapporto umano con gli arbitri, bisogna capire i momenti: è come se loro avessero una barriera, stavo parlando con educazione con l'assistente e ora pagherà la squadra perché io non ci sarò nella prossima partita", riporta MilanNews.it.- "Ci sono state poche occasioni da una parte e dall'altra, la sconfitta ci sta un po' stretta: nessuna squadra ha prevalso sull'altra in campo, è stata una sfida equilibrata. Peccato perché paghiamo un episodio contro una squadra forte come l'Arezzo. Sul gol c'era un fallo clamoroso a metà campo, queste cose ce le portiamo dietro e le paghiamo con l'inesperienza dei giovani che magari non capiscono quando si dovrebbe tirare la palla fuori. Dobbiamo crescere, se avessimo avuto un po' più di malizia da quando sono arrivato magari avremmo ottenuto più punti. Ci sono individualità importanti, ma in questo momento non abbiamo Pattarello: al Milan c'è un mix di giovani e anzianotti, ma non ci sono valori tecnici così superiori all'Arezzo. Se siamo lì in classifica, qualche motivo ci sarà".

- "Ha 16 anni, non è che scende in C e sposta gli equilibri: deve coltivare il suo talento, ma non è che viene qui e segna 4 gol. Cerca di fare il suo, così come Coubis o Bartesaghi".