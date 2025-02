Milan Futuro, Oddo nuovo allenatore: è ufficiale

Nella giornata di ieri il Diavolo ha comunicato l'esonero di, oggi è arrivato l'annuncio ufficiale del suo successore: tocca all'ex difensore, che ha vestito la maglia del Milan in Primavera e in prima squadra vincendo anche la Champions League.Oddo, che nel suo staff potrà contare su- rimasto all'interno del club anche dopo l'esonero di Bonera - ha di fronte una missione difficile, portare il Milan Futuro alla salvezza. La squadra attualmente è al terzultimo posto nel Girone B di Serie C, con soli 22 punti conquistati in 28 giornate.

A new journey begins

Benvenuto, Mister Oddo #MilanFuturo #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) February 25, 2025

- Affidata a Massimo Oddo la guida tecnica di Milan FuturoAC Milan comunica di aver affidato la guida tecnica di Milan Futuro a Massimo Oddo.Oddo, nato a Pescara il 14 giugno 1976, ha giocato nella Primavera del Milan e nel gennaio 2007 è tornato in rossonero vincendo, in quella stagione, la Champions League. Da allenatore ha avuto diverse esperienze tra Serie A, Serie B e Serie C.Il Club, nel dare il bentornato in rossonero a Massimo, augura a lui e allo staff buon lavoro.