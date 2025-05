Allo stadio Chinetti di Solbiate Arno c’è il pubblico delle grandi occasioni per questo spareggio salvezza ad alta tensione emotiva. In tribuna tanti addetti ai lavori come l’ex Massimiliano Mirabelli, campione del girone A con il suo Padova, ma soprattutto

Il tecnico pescarese disegna i suoi con un 3-5-2 elastico dove i tre centrocampisti Alesi, Sandri e Branca si scambiano diverse volte le posizioni. Sulle corsie laterali Bozzolan è più bloccato per dare manforte alla linea difensiva mentre Quirini ha licenze offensive chiare. In attacco una coppia atipica formata da due esterni offensivi come Chaka Traorè e Ianesi. Nella prima frazione di gara il Milan Futuro mette spalle al muro la Spal che in panchina ha vecchie conoscenze della massima serie come Antonucci ed El Kaddouri. Bartesaghi fa le prove generali con il goal dopo appena 3 minuti ma sul suo bolide dalla distanza il portiere ospite Galeotti si supera. Il Milan Futuro crea due buone occasioni con Branca e Alesi prima dell’episodio che cambia e decide la partita:

Nella seconda frazione di gioco i rossoneri lottano pallone su pallone, soffrono l’iniziale arrembaggio degli estensi che produce una sola conclusione verso la porta di Lapo Nava. Alla fine Oddo e i suoi ragazzi possono esultare per una vittoria meritata ma che sposta poco in vista della gara di ritorno: al Mazza serve una prestazione gagliarda perché l’aspetto ambientale può fare la differenza. Ma questa squadra adesso gioca bene con la costruzione dal basso e la qualità dei suoi interpreti a centrocampo.Nel primo round al Chinetti erano presenti 320 tifosi della Spal, ma non gli ultras organizzati per protesta contro le seconde squadre. Tra una settimana al Mazza i ragazzi di mister Baldini saranno sostenuti da uno stadio caloroso e, presumibilmente, vicino alle 10mila unità.

Nava; Minotti, Camporese, Bartesaghi; Quirini, Branca, Sandri, Alesi, Bozzolan; Ianesi, Traore. A disp.: Pittarella, Torriani, Malaspina, Dutu, Vladimirivo, Fall, Magni, Sia, Victor, Scotti, Omoregbe, Paloschi, Turco, Vos. All. Massimo Oddo.: Galeotti, Fiordaliso, Arena, Bruscagin, Ntenda, Nador, Paghera, Calapai, Parigini, Molina, Spini. A disp.: Meneghetti, Stagni, Awua, Antenucci, El Kaddouri, Karlsso, Radrezza, Rao, Haoudi, Mignanelli, Zammarini, Bassoli, D’Orazio, Bidaoui, Nina. All. Francesco Baldini.