Milan Futuro, Oddo rompe il ghiaccio: vittoria contro il Campobasso, Camarda trova goal e prestazione

Vittoria di cuore, determinazione, orgoglio per ilnella sfida del Chinetti contro il. Il Piccolo Diavolo è tornato ad assaporare la gioia dei tre punti doponelle quali aveva ottenuto appena 2 pareggi e 6 sconfitte.Il tecnico abruzzese dovrà attendere gli impegni di Sestri Levante e Legnago Salus per sapere se davvero il fondo della classifica è stato lasciato alle spalle e con lui lo spettro della retrocessione diretta in serie D.

Tra gli spunti sicuramente postivi di giornata c’èche ha aperto le danze al 24’ anticipando il portiere ospite dopo una geniale verticalizzazione diIl Milan Futuro trova anche il gol del raddoppio con una perla di Gabriele: destro a giro splendido dal vertice dell’area di rigore. Gara chiusa? Nemmeno per sbaglio perché questa giovane squadra deve sempre superare mille ostacoli all’interno della stessa partita. Il Campobasso la riprende con la rete die poi con la trasformazione dagli undici metri dial 92’ concessa per un fallo di mano del centrocampista Malaspina. Ma i giovani rossoneri si ribellano all’infame destino trovando il gol vittoria di capitanal 94’: botta di controbalzo imparabile per il portiere ospite Neri.

Tre punti importanti per la classifica e per il morale, tre punti ottenuti da milanisti.. Il Milan stima molto le qualità anche fuori dal campo di quello che è stato uno dei protagonisti dei tanti successi dell’era Silvio Berlusconi e chissà che non possa proporgli un ruolo diverso in società.