Milan Futuro-Perugia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il cambio allenatore, per il, fin qui non ha prodotto la scossa sperata. Massimo Oddo nel debutto sulla panchina rossonera ha dovuto ingoiare il boccone amaro della sconfitta sul campo del Legnago Salus, giunta in extremis e con l'uomo in più. La seconda squadra del Diavolo, in coda alla classifica, nella trentesima giornata del Girone B di Serie C attende la visita di unanch'esso in difficoltà ma capace di spezzare la serie negativa battendo l'Ascoli, trovando punti vitali in chiave salvezza.Data, orario, formazioni, canale tv e copertura streaming di Milan Futuro-Perugia, sono info disponibili in questa pagina.

