Milan Futuro-Pescara: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il momento difficile delcontinua, ma per il momento Daniele Bonera (affiancato da Tassotti) resta in panchina. Se il match con la Pianese sembrava aver rappresentato il capolinea, l'ex difensore continua a guidare i rossoneri (terzultimi in classifica), che nella ventottesima giornata del Girone B di Serie C sfiderà ilAbruzzesi sconfitti in casa dall'Ascoli nel weekend scorso e staccatissimi dal primo posto, ancora alle prese col calo evidente accusato dopo un avvio di campionato super e chiamati ad inanellare un filotto positivo per restare in scia delle concorrenti per il vertice.

Tutto su Milan Futuro-Pescara: data, orario, formazioni, canale tv e dove vederla in streaming.Milan Futuro-Pescara sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rete8 (canale 10 del digitale terrestre per i residenti in Abruzzo e Molise) e in pay per view su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251).Milan Futuro-Pescara, in streaming, sarà visibile su NOW e Sky Go.