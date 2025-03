Milan Futuro-Pontedera: formazioni, dove vederla in tv e streaming

La trentaduesima giornata del Girone B di Serie C, al, offre l'ennesima opportunità di riscatto. La squadra di Oddo, che col cambio allenatore non ha invertito il passo restando in fondo alla classifica, riceve il(4 sconfitte nelle ultime 5 gare ma con un buon margine sulla zona calda) con la speranza di uscire da un tunnel che appare infinito. Rossoneri in crisi e senza vittorie dal Primo febbraio, reduci dal ko col Pineto, ma ancora aggrappati al trenino che condurrebbe ai Playout.Tutto su Milan Futuro-Pontedera: data, orario, formazioni, canale tv e dove vedere la partita in diretta streaming.

Milan Futuro-Pontedera sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale numero 252).Milan Futuro-Pontedera sarà visibile anche in streaming su NOW e utilizzando Sky Go.