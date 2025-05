Milan Futuro, quando si giocheranno i playout con la Spal: date, orari, regolamento e chi non può giocare

Il Milan Futuro ha terminato al terzultimo posto il Girone B di Serie C e dovrà affrontare i playout contro la Spal per non finire in Serie D. Spal che, all'utima giornata, ha superato proprio i rossoneri grazie alla vittoria contro il Gubbio e al contemporaneo pareggio della squadra di Massimo Oddo contro la Vis Pesaro.

DATE E ORARI - Ufficiali le date e gli orari del doppio confronto che decreterà chi finirà in Serie D. L'andata si giocherà sabato 10 maggio alle ore 20:00, in casa del Milan, allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno. Ritorno sette giorni dopo, sabato 17 maggio alle ore 20:00, a Paolo Mazza di Ferrara.

NIENTE CAMARDA - Per regolamento il Milan Futuro non potrà contare su Francesco Camarda e su Alex Jimenez, che non hanno raggiunto le 25 presenze negli elenchi gara necessarie per poter partecipare ai playout. Due giocatori che avrebbero potuto sicuramente innalzare la qualità a disposizione di Oddo e dare ai rossoneri un bel vantaggio nel doppio confronto.

REGOLAMENTO - La Spal ha finito il campionato davanti al Milan. Per regolamento, quindi, nel caso in cui il doppio confronto finisse in parità si salverebbero gli estensi. Sono previsti i supplementari al termine della gara di ritorno, non i calci di rigore.