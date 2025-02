Milan Futuro, Bonera a rischio: riflessioni in corso

AFP via Getty Images

Una brutta battuta d’arresto maturata in casa e contro una diretta concorrente per la salvezza. Il Milan Futuro cede alla Lucchese per 2-0 al termine di una prestazione non all’altezza della seconda squadra rossonera. Sorprendente passo falso considerando il trend positivo delle ultime due partite favorite da un mercato di gennaio da protagonista.



BONERA A RISCHIO - La salvezza diretta dista cinque lunghezze dal Campobasso ( che deve giocare oggi ndr) ma serve un deciso cambio di passo per evitare una retrocessione che sarebbe molto sanguinosa sia per le casse del club rossonero che per il progetto Milan Futuro. Ecco perché la posizione di Daniele Bonera torna in discussione: sono in corso profonde riflessioni per capire se cambiare o meno la conduzione tecnica. Gran parte dei ragazzi sembra seguire il tecnico bresciano e anche parte una della dirigenza spinge per la conferma. La situazione è in divenire…

Già in giornata è prevista una decisione definitiva sul futuro di Daniele Bonera, se concedere un ulteriore prova di appello o procedere all’esonero.Qualora il club optasse per il cambio si prevedono due scenari: la promozione dell’allenatore della Primavera Federico Guidi o puntare su un tecnico italiano che sappia lavorare bene con i giovani.